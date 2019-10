Tuinman John: 'Bladeren ruimen....daar knap je van op!'

De bladeren beginnen langzaam weer te vallen. Maar wat moet je doen met al dat blad in de tuin? Ruimen of laten liggen? "Bladeren op je gazon moet je ruimen", zegt Lankhaar. "Anders krijgt het gras niet genoeg zuurstof en dan krijg je kale plekken."

Gezellige bosmuis

Ook de vijver moet vrij blijven van bladeren. "Rottende bladeren onttrekken zuurstof aan het water en dat vinden de visjes niet fijn", weet Lankhaar. Maar voor de rest van de tuin is het devies: lekker laten liggen dat blad. "Het geeft voeding aan de grond en bovendien is het fijn voor dieren. Denk aan een gezellige bosmuis of een egel. Die kunnen er heerlijk overwinteren. En dat geldt ook voor insecten."

Lekkage

Hou wel de straatgoten bladvrij is het advies van Lankhaar. "Want anders loopt bij de eerste de beste herfstbui de straat onder water", aldus Lankhaar. En controleer ook in de goten van je huis of er blad ligt. "Erg belangrijk, want voordat je het weet heb je een lekkage. En daar zit niemand op te wachten."

Dat laatste kun je misschien ook zeggen van bladeren ruimen. Maar daar is Lankhaar het niet mee eens. "Nee, dat hoort bij de seizoensbeleving", vindt hij. "Het is toch geen straf om een uurtje buiten te zijn? Daar knap je van op!"