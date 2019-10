Organisator surfevenement Brouwersdam: 'We hebben het hier perfect naar ons zin'

De European Freestyle Pro Tour (EFPT) is het Europees Kampioenschap voor freestyle windsurfers. De tour bestaat uit verschillende wedstrijden door heel Europa waarvan de finale plaatsvindt op het Grevelingenmeer. Naast de EFPT voor dames en heren is er sinds afgelopen jaar ook een EFPT voor de jeugd. Er doen tientallen Zeeuwen mee.

De wedstrijd is onderdeel van het evenement Dam - X, dat gehouden wordt bij het Zeil- & Surfcentrum Brouwersdam. Het is dit jaar de vijfde keer dat dit evenement gehouden wordt. Dam - X is woensdag begonnen en beleefde vandaag de finaledag.

Volgend jaar weer

Volgens organisator Rick Jendrusch van Dam - X was het een geslaagd evenement. "Op een mindere dag na hebben we goed wind gehad, en er kwamen ondanks de regen toch meer bezoekers dan ik had verwacht. We gaan er alles aan doen om hier volgend jaar te staan met dit evenement, we hebben het perfect naar ons zin op deze plek."

Luister hier naar een sfeerimpressie: