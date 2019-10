VC Vlissingen speelt alweer gelijk

Kevin Hollander (foto: Paul ten Hacken)

Droomstart

Al heel vroeg in de wedstrijd kwamen de bezoekers op een riante 0-2 voorsprong. In de tweede minuut schoot linksbuiten Thomas de Rijke in Capelle aan den IJssel zuiver in de hoek na een voorzet van spits Josimar Pattinama. En precies twee minuten later was het weer raak. Opnieuw was Pattinama de aangever en opnieuw vond De Rijke het net, ditmaal via een keihard schot in de rechterbovenhoek.

Maar de thuisploeg toonde veerkracht. De Duitse sterspeler van CVV Zwervers, David Veauthier, kreeg een voorzet vanaf rechts en schoot van dichtbij raak: 1-2. Aangezien Vlissingen-doelman Matthew Lentink met het nationale elftal van Aruba vandaag tegen Jamaica speelt, was het Karim Ben Sellam die moest vissen.

Tweede helft

Na rust bleef Vlissingen de betere ploeg, maar de mannen van Kevin Hollander wisten de mogelijkheden niet te benutten. En na twee overtredingen in de zestien, gevolgd door twee benutte strafschoppen van Marlon Oranje leek het alsnog mis te gaan voor de bezoekers: 3-2. Vlissingen moest het laatste kwartier zelfs met tien man verder na de tweede gele kaart van verdediger Shannon Braafhart.

Maar in de hectische laatste slotfase sleepte Vlissingen opnieuw een punt uit het vuur. Middenvelder Etienne Mallie scoorde de 3-3. Na vier competitiewedstrijden heeft de ploeg nu drie punten.

Scoreverloop

0-1 Thomas de Rijke (2)

0-2 Thomas de Rijke (4)

1-2 David Veauthier (13)

2-2 Marlon Oranje (65/pen)

3-2 Marlon Oranje (78)

3-3 Etienne Mallie (87)

Bijzonderheden

Vlissingen-verdediger Shannon Braafhart krijgt in de 78e minuut zijn tweede gele kaart na een overtredin gin de zestien en moet met rood van het veld.

Opstelling VC Vlissingen

Karim Ben Sellam, Jiri van den Hemel, Shannon Braafhart, Milton Roemeratoe, Renzo Roemeratoe, Quincy Gooding (Manancio Weeda/75), Nicky van Merrienboer (Said Bouzambou/80), Etienne Mallie, Mourad Azzanagui, Josimar Pattinama (Geraldi Geerman/69), Thomas de Rijke