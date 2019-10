Susan Radder speelt Zeeuws meisje Teuntje in film Slag om de Schelde

Susan Radder speelt Zeeuws meisje Teuntje in film Slag op de Schelde (foto: ANP)

De Slag om de Schelde vertelt het verhaal van drie jongeren tijdens de bloedige slag eind 1944. Volgens de makers moet het een film worden met grote oorlogsscènes, maar ook met menselijk drama.

Teuntje

Susan Radder vertolkt in de film de rol van het Zeeuwse meisje Teuntje. In 2017 kreeg Radder de tv-beelden prijs voor Beste Hoofdrol voor haar rol als Lieke in de film Horizon. Voor die rol was ze een jaar eerder al genomineerd voor het Gouden Kalf Beste Actrice in televisiedrama.

Gijs Blom speelt in de film de Marinus, een Nederlander die zich bij de Duitsers aansluit. Hij is vooral bekend als Ciske de Rat. Tussen 2007 tot 2009 speelde hij Ciske in de musical. Ook speelde hij de hoofdrol in de telefilm Jongens en had hij een rolletje in de film Sonny Boy.

De jonge Brit Jamie Flatters kruipt in de huid van de Engelse gliderpiloot William. Het scenario is geschreven door Paula van Oest, Matthijs van Heijningen jr. is de regisseur. De film moet eind 2020 in première gaan.