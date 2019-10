Onderhoudsbeurt bij Yara kost miljoen per dag

Het onderhoud aan de oudste ammoniakfabriek kost 40 miljoen euro (foto: Omroep Zeeland)

De onderhoudsbeurt is nodig om de fabriek zo efficiënt mogelijk te laten draaien. Maar dit keer ook om besturings- en veiligheidssystemen te vervangen, omdat die zijn verouderd. In totaal komt er 35 kilometer nieuwe bekabeling te liggen met 35.000 nieuwe aansluitpunten. "Een hels karwei", noemt voorbereider Hanne de Geest het.



Een zestig meter hoge toren, ook wel stripper genoemd, wordt ook volledig nagekeken. "Het isolatiemateriaal wordt gecheckt op corrosie en we bevestigen andere kooiladders. Vroeger mocht de afstand tussen rustbordes tien meter zijn, nu mag dat maximaal zes meter zijn", zegt De Geest.

Dit is de oudste ammoniakfabriek

Ammoniak C is de oudste fabriek van de drie ammoniakfabrieken en is gebouwd in 1971. In 1996 heeft de fabriek een grote update gehad waardoor er 200 ton ammoniak meer geproduceerd kon worden per dag (van 900 naar 1.100 ton). Nu zit de productie van de fabriek op 1.300 ton per dag.

De 60 meter hoge toren van de ammoniakfabriek wordt ook aan de buitenkant helemaal nagekeken (foto: Omroep Zeeland)

De omgeving kan tijdens het stilleggen en opnieuw opstarten van de fabriek enige geluidsoverlast ondervinden, maar Yara zegt zelf er alles aan te doen dat tot een minimum te beperken.