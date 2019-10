Hier rijden de meeste verhuiswagens

De meeste Zeeuwse verhuiswagens rijden heen en weer tussen Vlissingen en Middelburg. Dat blijkt uit de verhuiscijfers tussen gemeenten van het CBS over 2018. Opvallend is dat in de Zeeuwse verhuistop de trek nooit eenzijdig is. De beweging de andere kant uit is steeds van vergelijkbare grootte. Alleen de trek van Borsele naar Goes is aanmerkelijk sterker dan van Goes naar Borsele.