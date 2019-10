Personeel de Vliethoeve bijgepraat over toekomst zorginstelling

Onzekerheid duurt voort voor de werknemers van De Vliethoeve (foto: Omroep zeeland)

Dat de Vliethoeve in Kortgene een andere eigenaar krijgt, werd drie maanden geleden bekend. Juzt, heeft geldproblemen en wil van zijn opvangadressen af. De Vliethoeve moet eind dit jaar in andere handen zijn.

Gemeenten nu aan zet

Het was de planning om in september naar buiten te komen met een plan. Juzt zegt zijn deel van het huiswerk ook af te hebben, maar dat de gemeenten nu aan zet zijn. "Zolang die onderhandelingen niet afgerond zijn, brengen wij niets naar buiten", aldus woordvoerder Leon Tops.

Miljoenen

Dagblad BN De Stem meldde afgelopen vrijdag dat zorgcombinatie Crossroads de nieuwe overnamekandidaat zou zijn voor het bijna failliete Juzt. Maar dat gemeenten en het Rijk vooralsnog niet bereid zouden zijn om de gevraagde miljoenen daarvoor op tafel te leggen.

Jutz kreeg dit voorjaar al een financiële injectie om een faillissement te voorkomen. De gemeenten gaven een noodlening van 2,3 miljoen euro en het ministerie stak drie miljoen euro in de zorgorganisatie. Bij de jeugdzorgorganisatie werken 600 mensen en krijgen 1800 jongeren hulp.

De Vliethoeve in Kortgene is de enige 24-uurs instelling voor jongeren met ernstige gedragsproblemen in Zeeland. Op het terrein aan de Galgendijk in Kortgene worden 26 jongeren opgevangen die tijdelijk niet meer thuis kunnen wonen.

Weinig veranderen

Locatiemanager Mariska Luiten van De Vliethoeve liet in juli weten te verwachten dat er weinig gaat veranderen als het gaat om de zorgverlening in Kortgene. Luiten verwachtte toen dat de werknemers hun baan kunnen behouden.

Onrust in het verleden

In het verleden was er sprake van problemen bij de instelling. Dat speelde met name in 2016. Personeel stuurde toen een brandbrief waarin stond dat er zorgen waren over de veiligheid van de jongeren en de medewerkers. De personeelsleden uitten toen ook hun twijfels over het beleid van Juzt, maar hadden er wel begrip voor dat Juzt het moeilijk had door bezuinigingen en veranderingen in de zorg die het Rijk had opgelegd. Nadat er maatregelen waren genomen keerde de rust terug.

Verscherpt toezicht

Juzt staat al sinds 2016 onder verscherpt toezicht van de gezondheidsinspectie wegens de vele bestuurswisselingen, financiële problemen en meerdere reorganisaties.

Lees ook: