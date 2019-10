Huisartsentekort zorgt voor sluiting Borselse praktijken

Onder de naam van regiopraktijk 's-Gravenpolder gaan vijf artsen samenwerken en rouleren ze tussen drie locaties; 's-Gravenpolder, Ovezande en 's-Heerenhoek.

Patiënten uit Borssele en Kwadendamme die nu nog naar de praktijk gaan in hun eigen dorp, moeten vanaf volgend jaar naar één van de drie nieuwe locaties. Bij ouderen en mensen die slecht ter been zijn, komt de huisarts aan huis. "We moeten allemaal een beetje meer flexibel worden op deze manier. Dit is de oplossing", aldus huisarts Wouter van Werkum van de praktijk in 's-Gravenpolder.

Huisarts (foto: ANP )

Dat er voor deze oplossing is gekozen is een direct gevolg van het nijpende huisartsentekort in Zeeland. Door de vergrijzing gaan er de komende jaren veel juisartsen met pensioen, maar is er niet voldoende opvolging omdat jonge huisartsen niet naar Zeeland willen komen.

In 2018 probeerde huisartsenorganisatie ZHCO met een social media campagne jonge artsen naar Zeeland te trekken. En ook in maart 2019 was er een soortgelijke campagne van de Zeeuwse ziekenhuizen, de huisartsen, negen ouderenzorgorganisties, GGZ Emergis en de provincie Zeeland.

In de zomermaanden mochten niet-Zeeuwse huisartsen gratis verblijven in vakantiehuisjes. In ruil daarvoor sprongen deze artsen bij in de Zeeuwse huisartsenpraktijken, die in de zomer extra druk zijn.

Alle huisartsen zijn welkom!" Huisarts Wouter van Werkum

Maar blijkbaar mochten al deze acties niet baten: de praktijken in Zuid-Beveland blijven last hebben van het huisartsentekort.

De verwachting is dat de komende jaren op meer plekken in Zeeland een tekort aan huisartsen zal ontstaan. De komende vijf jaar gaat dertig procent van de huisartsen in de provincie met pensioen. "Daarom wil ik een oproepje doen", zegt Van Werkum. "Alle huisartsen zijn welkom, wij hebben ze nog steeds nodig!"