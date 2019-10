Bal baalt van nalatigheid KNWU in lobby voor promotie Tacx Pro Classic

Bal had vurig gehoopt om met zijn wedstrijd promotie te kunnen maken, maar dat is voorlopig niet gelukt. "Het heeft te maken met de nalatigheid van de KNWU dat er maar één Nederlandse wedstrijd (ZLM Tour, red) volgend jaar promoveert, terwijl er in België veel meer wedstrijden zijn. Dat is natuurlijk heel slecht voor een wielernatie als Nederland."

Optie gelicht

Volgens Bal is de toekomst van de Tacx Pro Classic niet in gevaar, ondanks dat er waarschijnlijk nog geen promotie in zit. "We hadden een contract voor drie jaar met een optie voor nog twee jaar. Die is gelicht. En Tacx zal ook proberen om de ploegen die het sponsort te bewegen om onze wedstrijd te gaan rijden."

Marco Minnaard (links) en Jarno Mobach aan de tafel bij De Derde Helft (foto: Omroep Zeeland)

Marco Minnaard uit Wemeldinge reed afgelopen weekend ook de Tacx Pro Classic. De wedstrijd maakte deel uit van zijn laatste weekend als profwielrenner. "Ik heb zondag wel even een traantje weggepinkt", zegt Minnaard. "Toen ik met mijn vriendin op de bank zat kwamen de mooie jaren als prof wel even voorbij. Natuurlijk ga ik het missen, maar ik heb ook heel veel zin in mijn nieuwe uitdaging", zegt Minnaard die in het bedrijf van zijn vader gaat werken.

Overtraind

De derde gast in deze aflevering is de talentvolle wielrenner Jarno Mobach (21) uit Philippine, die vertelt over de zware tijd die hij achter de rug heeft. Hij was overtraind en kon daardoor maanden niet fietsen. "Dat waren hele moeilijke maanden", zegt Mobach. "Maar nu zit ik gelukkig weer op de fiets en ik hoop dat ik mooie dingen kan gaan laten zien."

Tolhoek

Ook in de wekelijkse rubriek het één/tweetje is een wielrenner te zien. Antwan Tolhoek uit Yerseke krijgt vragen die hij normaal niet hoeft te beantwoorden.



De Derde Helft wordt iedere maandag uitgezonden op televisie bij Omroep Zeeland. De uitzending begint om 17.25 uur en wordt ieder uur herhaald.