Deze kinderen krijgen geen genoeg van voetbal

Dit jaar is het de 15e editie van de voetbalschool en John Verbaecken van stichting Voetbalschool geeft toe dat het soms best lastig is om weer nieuwe bekende gasttrainers te vinden. "Het is soms wel een uitdaging, maar tot op heden lukt het nog steeds om bekende namen te krijgen en dat is gewoon geweldig om te zien."

Passie

Oud-profvoetballer Nathan Rutjes stond de hele ochtend op het veld om de deelnemers de kneepjes van de sport bij te brengen en dat deed hij met veel plezier. "De kinderen hebben allemaal een droom en een passie en dat is voetballen en die passie deel ik met hun. Dat doe ik al heel mijn leven en de energie die de kids hebben is fantastisch."

Oud-profvoetballer Nathan Rutjes deelde handtekeningen uit bij de voetbalschool (foto: Omroep Zeeland)

De deelnemers zien Rutjes als een voorbeeld en willen zelf ook profvoetballer worden. "Dan voetbal je in een groot stadion en hoor je iedereen juichen als je scoort en dat vind ik gaaf", zegt de 10-jarige Jordi. "Als je de bal hebt afgepakt als verdediger en je wint de wedstrijd dan geeft dat me een enorme kick", zegt zijn leeftijdsgenoot Sven. In de pauze konden de deelnemers hun shirt laten signeren door Rutjes.

De opbrengst van de driedaagse voetbalschool gaat naar de stichting Vrienden van Siem. Zij zetten zich in om het leven van kankerpatiënten dragelijker te maken.

Lees ook: