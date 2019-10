'Als een bakje koffie gratis is, dan is ie op z'n lekkerst'

Luxe koffies

Het ADRZ trekt zich echter niks aan van dit soort meningen: sinds eind september vind je in de ziekenhuizen in Goes en Zierikzee niet alleen maar gratis koffie, maar ook luxe koffies, waarvoor je zo'n 60 cent moet betalen. Het grote verschil tussen de 'luxe' en de 'normale' koffie? De luxe koffie is van verse bonen, de normale koffie is van poeder. Ons zuunige Zeeuwen, willen wij wel voor luxe koffie betalen? Of houden wij het bij de gratis poederkoffie?

Gratis koffie op rechts, 65 cent koffie op links (foto: Omroep Zeeland)

Nieuwe leverancier

Het contract met de oude koffieleverancier liep af en de ziekenhuisketen besloot te kiezen voor een nieuwe leverancier. Alle medewerkers werd gevraagd verschillende soorten koffie te proeven. De populairste bonenkoffie druppelt nu uit de automaten in de ziekenhuizen in Goes en Zierikzee. Je kan zelfs je eigen beker gebruiken: de sensor in het apparaat voelt dat en geeft geen kartonnen bekertje uit.

Duur familiebezoek

Of er veel mensen voor de betaalde koffie kiezen? De bijzondere koffies zoals cappuccino en café au lait zijn in trek, maar de meeste medewerkers en bezoekers die gewoon een bakkie pleur willen kiezen alsnog voor de gratis versie. ''Je moet ook nog parkeergeld betalen en wil bloemen of een kaart meenemen. Als je dan ook nog eens verplicht moet betalen voor je koffie wordt een familiebezoek wel erg duur'' zegt een bezoeker. Begrip voor de duurdere koffie is er wel: ''Je kunt niet alles gratis blijven aanbieden, goede koffie kost nou eenmaal geld.''

Smaak

En de smaak? Bij de gewone koffie is het verschil in smaak subtiel. Volgens bezoekers is de duurdere koffie wat bitterder. Koffie is en blijft natuurlijk heel persoonlijk en smaak verschilt. In het ziekenhuis in Vlissingen verandert het aanbod van warme dranken trouwens niet.

Kletsen bij de koffieautomaat in het ADRZ te Goes