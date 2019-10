Gedeputeerde niet bang dat voordeur Zeeuws provinciehuis eruit wordt gereden

Een boer rijdt mest uit over zijn land (archieffoto) (foto: Desiree Hoondert)

Belangenorganisatie ZLTO heeft vandaag spoedoverleg gehad met de provincie, om plannen te maken hoe om te gaan met de stikstofproblematiek. Ze gaan gezamenlijk naar Den Haag om eigen Zeeuwse regels af te dwingen, want volgens de partijen zijn de landelijke regels niet specifiek voor Zeeland. "Daarbij moet ook de boer worden geholpen om goed te ondernemen," zegt Pijpelink.

Er zijn bijvoorbeeld plannen voor kringlooplandbouw. Dat is een duurzamere manier van landbouw waarbij alle stoffen die uit een gebied verdwijnen, ook weer worden teruggebracht. Zo kan je denken aan natuurlijke mest, maar daar is weer vee voor nodig.

Stikstofplannen opgeschort

Toch werden er in een aantal provincies de stikstofplannen opgeschort. In Friesland gebeurde dat vrijdag al, in Drenthe, Overijssel en Gelderland gebeurde dat vandaag, mede door de demonstraties van boeren. In Groningen houden ze voet bij stuk, al werd daar de voordeur van het provinciehuis eruit gereden met een trekker.

"We houden vast aan de beleidsregels, zoals die er nu zijn, maar we gaan wel voor een gebiedsgerichte actie. Want de Zeeuwse situatie is behoorlijk afwijkend door weinig veeteelt," zegt gedeputeerde Anita Pijpelink (PvdA). Deze week staan er weer gesprekken gepland tussen de provincie en ZLTO.

MSC Isabella vanuit de lucht. (foto: flyliedutch)

De grootste veroorzaker van het stikstofprobleem ligt volgens Pijpelink net over de grens met België bij de havengebieden van Antwerpen, Gent en Zeebrugge. "Er waait flink wat onze kant op, terwijl we in Zeeland daar geen controle over hebben." Een probleem dat in de nabije toekomst ook op tafel komt en dat de provincie wil aanpakken.

Pijpelink is niet bang dat boeren alsnog gaan protesteren bij het provinciehuis. Al heeft de ZLTO volgens haar niet iedere boer aan een touwtje.

Lees ook: