Zeeland wordt wakker: stikstof, winkelgebieden en gratis koffie

De veestapel in Zeeland is relatief klein volgens gedeputeerde Anita Pijpelink (foto: Anne Droogsma, Veere)

Stikstof

Gedeputeerde Anita Pijpelink is niet bang dat boeren, net zoals in Groningen, de voordeur van het provinciehuis eruit rijden: "In Zeeland is het stikstofprobleem anders dan in andere provincies." De veeteelt in onze provincie is relatief klein, en volgens Pijpelink heeft de industrie vlak over de grens en scheepvaart op de Westerschelde een grotere invloed.

Stad Veere (foto: Pieter de Bruijne)

Schoonste winkelgebieden

De winkelgebieden van Veere en Domburg zitten in de finale van het Schoonste Winkelgebied van Nederland. De verkiezing wordt georganiseerd door nederlandschoon.nl.

Gratis koffie op rechts, 60 cent koffie op links (foto: Omroep Zeeland)

Gratis (poeder)koffie, of betaalde (bonen)koffie

In de ADRZ-ziekenhuizen van Goes en Zierikzee kon je altijd al gratis koffie halen, maar daar is nu een optie aan toegevoegd. Voortaan kunnen bezoekers, patiënten en medewerkers van het ziekenhuis ook voor versgemalen koffie kiezen, maar daar moeten ze dan wel voor betalen.

Zeg hert! Wat doe jij daar? (foto: Jan Allaart)

Het weer

Vandaag trekken regenbuien over de provincie. De zon krijgen we waarschijnlijk niet te zien en het wordt 17 graden. Vanavond en komende nacht wordt het droog en klaart het op. Bekijk de laatste weersverwachtingen op omroepzeeland.nl/weer.