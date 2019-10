'In plaats van op een stretcher kon ik nu heel dicht bij hem liggen'

Myrthe Leijdens uit Burgh-Haamstede verloor 8 februari haar man Jaap. In hospice Kaaskenshuis in Zierikzee was zij de eerste die van het koppelbed gebruik heeft gemaakt. Het matras van het koppelbed kan zo tegen een ander bed geschoven worden dat het een tweepersoonsbed met één matras wordt. "Ik kon dichtbij zijn, dat hoefde niet op een stretcher met hoogteverschil, maar ik kon gewoon naast hem, bij hem zijn. Dat was heel goed en heel waardevol."

Voorheen zaten echtgenoten en andere familieleden op een stoel naast het bed. Nu kunnen zij van het koppelbed gebruik maken. Het is een aanschuifbed, waardoor het verpleegbed verandert in een groot tweepersoonsbed.

Jullie hebben toch ook zo'n bed?

Het Kaaskenshuis heeft inmiddels een tweede koppelbed aangeschaft. "We vinden het een grote aanwinst", vertelt Anita Joziasse van het Kaaskenshuis, "Onlangs hadden we een echtpaar, 67 jaar getrouwd. De man vroeg als eerste: 'Jullie hebben toch zo'n bed?' Dat hebben we meteen voor hen opgemaakt, zodat zij samen konden slapen en 's middags konden rusten."

Myrthe Leijdens met foto van haar man Jaap (foto: Omroep Zeeland)

"Ik werd op een dinsdag gebeld door het hospice, dat Jaap zo onrustig was en dat ze dachten dat het goed zou zijn als ik bij hem zou zijn", vertelt Myrthe Leijdens, "Toen heb ik de nachten daarna hier geslapen en ben ik bij hem geweest. Zo dat je uiteindelijk dat laatste stukje over de drempel van het leven heen erg samen was. Dat dat mogelijk was. Dat is heel waardevol. Niet in woorden uit te drukken hoe waardevol dat is."

Reportage over koppelbed in hospice Kaaskenshuis in Zierikzee