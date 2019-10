'Raadsleden beschamen vertrouwen van de kiezer'

Het rommelt in het gemeentehuis in Zierikzee. Sinds de verkiezingen ruim een jaar terug zijn vier raadsleden van partij gewisseld of opgestapt.

Onenigheid

Laurence Haack stapte van de VVD over naar Leefbaar Schouwen-Duiveland. Jet van Gent verliet GroenLinks om een eigen partij op te richten, Hart voor Schouwen-Duiveland. Johan Pannekoek kreeg onenigheid bij de CU en heeft zich aan gesloten bij het CDA. Henri Vogel stopt binnenkort bij die laatste partij. Hij vindt het werk als raadslid niet te combineren met zijn gewone werk.

'Kwalijk en Zorgelijk'

Kwalijk en zorgelijk vindt raadslid Petri D'Anjou (PvdA) de ontwikkelingen binnen raad. Zit zit dertien jaar in gemeenteraad voor de PvdA. Ze heeft al veel raadsleden zien komen en gaan. Maar sinds 2018 gaat het wel heel snel met wisselingen, zegt ze. "Als volksvertegenwoordigers niet doen wat ze beloofd hebben, ze hebben zich immers kandidaat gesteld voor die partij en ze stappen over, dat is slecht voor het vertrouwen van de kiezer."

Mensen hebben vertrouwen in jou gesteld en dan blijkt dat ineens allemaal niet meer van waarde te zijn" Petri D'Anjou, PvdA-raadslid

Elk raadslid heeft andere redenen voor de overstap of stop. Opmerkelijk is wel dat drie van de vier hun zetel meenemen naar een andere partij. Want, zeggen ze, mensen hebben op mij gestemd. D'Anjou heeft daar moeite mee. "Je hebt je als kandidaat-lid verdiept in het programma, bent bij een selectiecommissie geweest, hebt gesprekken vervoerd, mensen hebben vertrouwen in jou gesteld en dan blijkt dat ineens allemaal niet meer van waarde te zijn."

Robbert Lievense van de grootste partij, Leefbaar Schouwen-Duiveland ziet het anders. "Sommige mensen zijn echt met een fiks aantal voorkeursstemmen gekozen. Dat je dan je zetel meeneemt en je aansluit bij een partij die dicht bij de oude ligt, vind ik geen punt. En ik denk de kiezer ook niet."

Lievense benadrukt dat door alle wisselingen er niks is veranderd aan het bestuur van de gemeente. De coalitie houdt een meerderheid en het collegeprogramma kan verder worden uitgevoerd, ook nu de ChristenUnie daar geen deel meer van uitmaakt, zegt hij.

Johan Pannekoek stapte over van CU naar CDA na een intern conflict (foto: Omroep Zeeland)

Bij de ChristenUnie is het vertrek van raadslid Johan Pannekoek extra pijnlijk. Niet alleen vanwege de reden: Pannekoek is gescheiden, dat ligt gevoelig. Maar vooral omdat hij het enige raadslid voor de partij was. Tijdens een besloten vergadering vorige week werd er over gepraat. Bestuursvoorzitter Erika Capelle wil er niet veel over kwijt. "Ik vind het heel jammer, heel verdrietig." PvdA-raadslid D'Anjou voegt daar aan toe: ''Gekozen raadslid, kom je belofte na.''

Hoe de burgemeester Gerard Rabelink tegen alle wisselingen aankijkt, is niet bekend. Hij wilde niet met Omroep Zeeland praten over dit onderwerp.

Vier raadsleden zijn sinds 2018 opgestapt of overgestapt, een kwalijke zaak, zegt de PvdA (foto: Omroep Zeeland)

Lees ook: