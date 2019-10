Pluimveebedrijven terecht gesloten door minister wegens fipronil

Miljoenen eieren die besmet waren met fipronil moesten vernietigd worden (foto: Omroep Zeeland)

Van de ongeveer 180 pluimveebedrijven zijn er 117 naar de rechter gestapt omdat ze de blokkades van hun bedrijf onterecht vonden. Maar volgens het CBb gaat het belang van de volksgezondheid boven het belang van de pluimveehouders en heeft de minister bewezen dat fipronil een schadelijke stof is en de consumptie van de verontreinigde eieren een risico voor de volksgezondheid betekende.

Minister op vingers getikt

Het CBb tikt de minister ook op de vingers, omdat er een onvolledig dossier is ingestuurd en pluimveehouders niet tijdig zijn gehoord. Daarom vindt de rechter in twee zaken de blokkade niet terecht. Om welke bedrijven dat gaat is niet bekendgemaakt.

De fipronilcrisis ontstond in de zomer van 2017, nadat veel boeren het Barneveldse bedrijf ChickFriend hadden ingehuurd om hun stallen te behandelen tegen bloedluis. Achteraf bleek dat ChickFriend daarvoor het verboden middel fipronil gebruikte.

Zeeuwse bedrijven

Vijf Zeeuwse pluimveebedrijven waren de dupe van de fipronil-affaire. Het gaat hierbij om bedrijven in Nieuwerkerk, Nisse, Grijpskerke, Schore en Yerseke. Bij pluimveebedrijf Mol in Nisse heeft de affaire inmiddels geleid tot het ruimen van ruim 11.000 jonge leghennen. Het pluimveebedrijf van Piet Wouters uit Grijpskerke moest door de fipronilcrisis de vestiging in Lewedorp sluiten.

Als gevolg van die crisis zijn meer dan 3 miljoen kippen gedood en is een veelvoud aan eieren vernietigd. De schade van de sector bedraagt minstens 65 miljoen euro.

Hoger beroep

Los van de zaak bij het CBb loopt nog een civiele procedure tegen de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Volgens de pluimveesector heeft de NVWA te laat ingegrepen, omdat al in 2016 bekend zou zijn dat er fipronil gebruikt was om bloedluizen in kippenstallen te bestrijden. De rechter oordeelde in juli van dit jaar dat de NVWA niet onrechtmatig handelde. De pluimveesector is tegen deze uitspraak in hoger beroep gegaan.

