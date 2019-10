Windenergie: Zeeland nu op tweede plaats

Windturbine Neeltje Jans in aanbouw (foto: Beeldbank Windpark Bouwdokken )

Lange tijd stond Zeeland op de vijfde plaats in ons land, achter Flevoland, Groningen, Noord-Holland en Zuid-Holland. Pas vanaf 2013 gaat de lijn in onze provincie sterk omhoog. Op 1 januari van dit jaar stond hier inmiddels 514 Megawatt vermogen opgesteld, goed voor 970 miljoen kWh productie. Daarmee werd de nummer twee van ons land overtroefd, want Groningen beschikte op dat moment over 447 Megawatt vermogen waarmee 927 miljoen kWh elektriciteit opgewekt kan worden.

Grafiek

Ga met de muis over de grafiek voor de cijfers per jaar per provincie. Alleen de zes belangrijkste windenergie-provincies worden getoond. Je kunt het vermogen bekijken (in Megawatt), de productie (in miljoen KWh elektrisch) en het aantal molens.

Zeeland komt met het aantal windturbines op de vierde plaats in ons land, maar omdat deze turbines gemiddeld krachtiger zijn dan die in de noordelijke provincies, produceren ze samen meer stroom.

Doelstelling

Gedeputeerde Staten van Zeeland stelden vorig jaar dat de doelstelling van 570 Megawatt op land in Zeeland in 2020 gehaald gaat worden. Belangrijke bijdragen leveren het nieuwe Windpark Krammer op de Philipsdam, het windpark Bouwdokken op Neeltje Jans, de bouw van Windpark Sagro bij Vlissingen-Oost en het vervangen van verouderde windmolens en de aanleg van extra windmolens in bestaande parken.

