Hit Roller Coaster van Danny Vera bereikt grote hoogten

Op ruim vijftig meter hoogte speelt Janno den Engelsman het nummer van Danny Vera. "Het is een mooi nummer met gevoel, het gaat over het leven." Het is niet voor het eerst dat hij nummers van bekende Zeeuwse zangers of bands speelt. "Ik speel ook BLØF en Racoon. Kunst is om die nummers niet te lang te spelen, want dat is vervelend voor het publiek beneden in de stad, maar ook voor de beiaardier."

Polka

Danny Vera heeft met Roller Coaster al een Top 40-hit te pakken. Van het origineel zijn meerdere covers gemaakt. Zo is er een carnavalsversie van het nummer, een draaiorgelversie, een clip voor doven en slechthorenden en er is zelfs een polka-uitvoering.

