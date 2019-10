Waarom kunstenaars Zeeland willen verlaten

Beeldend kunstenaar Ramon de Nennie uit Middelburg is net weer uit zijn atelier gezet. Tijdelijk kon hij een ruimte in het gebouw van de voormalige sterrenwacht aan de Herengracht gebruiken. Maar dat gebouw is verkocht aan een projectontwikkelaar. "Dat gebeurt ongeveer om de driekwart jaar. Ik zit eigenlijk altijd antikraak. Een permanente oplossing is er nooit." Hij overweegt om naar Den Haag te verhuizen, waar volgens hem wel meer aanbod is van betaalbare ateliers voor kunstenaars.

Ik ben verliefd op Zeeland. Maar ik overweeg om naar Den Haag te gaan." Ramon de Nennie, beeldend kunstenaar

Er zijn weinig atelierruimten te huur in Zeeland. In Middelburg biedt de Middelburgse Atelier Stichting in een oud schoolgebouw plaats aan negen beeldend kunstenaars. In Vlissingen huist kunstwerplaats Kipvis in een oud schoolgebouw. Daar werken zestien beeldend kunstenaars in twaalf oude schoollokalen.

Beeldend kunstenaar Leon Riekwel in kunstwerkplaats Kipvis (foto: Omroep Zeeland)

"Wij krijgen bij Kipvis steeds nieuwe aanmeldingen", vertelt Riekwel, "Ik merk dat er vraag is naar ateliers. Daarom zie je ook dat mensen ateliers delen." Ook hij ziet kunstenaars vertrekken: "Ik merk dat mensen naar elders verhuizen."

Riekwel werkte lange tijd in de kunstsector in Vlissingen en herinnert zich nog andere tijden. "We hebben in de top 3 van Nederlandse kunststeden gestaan. Veel mensen van buiten kwamen hiernaartoe. En mensen die wat te besteden hadden. Kunst heeft ook een economische factor in zich. Die wordt niet onderkend."

Beeldend kunstenaar Ramon de Nennie moet opnieuw verhuizen (foto: Omroep Zeeland)

De gemeente Middelburg heeft in de twee jaar geleden opgestelde cultuurvisie 'Op kunst en cultuur kun je bouwen' de ambitie geformuleerd om ruimte te bieden aan 'culturele broedplaatsen'. Beeldend kunstenaar Ramon de Nennie is teleurgesteld dat dat nog niet van de grond komt. "Wil je culturele broedplaatsen, dan moet je ook zorgen voor nestruimte."

Beeldend kunstenaars zullen vooral ook zelf op zoek moeten naar ruimtes." Carla Doorn (LPM), wethouder cultuur Middelburg

Carla Doorn (LPM), wethouder cultuur in Middelburg: "Ze zullen vooral ook zelf op zoek moeten naar ruimtes. Daar waar wij kunnen samenbrengen, verbindingen leggen, dat moeten we absoluut faciliteren." De culturele broedplaatsen wil het gemeentebestuur niet zelf opzetten: "Wij willen wel faciliteren", zegt wethouder Doorn, "Als het uit de kunstenaars zelf komt, willen wij heel graag faciliteren, in gesprek gaan en meedenken. Dat is vooral onze rol nu."

Het voortbestaan van kunstwerkplaats Kipvis is al vier jaar onduidelijk. De gemeente Vlissingen moet zwaar bezuinigen op gebouwen en wil de oude school afstoten. De kunstenaars werken nu aan een reddingsplan.