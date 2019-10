'Prinsjesdag naar Middelburg zou thuiskomen betekenen'

Segers noemt dit een 'uitgelezen kans om de kloof tussen Den Haag en de regio te dichten'. "Het is inderdaad een goed idee om de provincies mooi op de kaart te zetten", beaamt Han Polman, commissaris van de Koning. "Het is ook niet voor de eerste keer want Zeeland was eigenlijk het huis van de Staten Generaal. Tussen 1583 en 1585 hebben ze hier ook vergaderd, dus ze komen thuis", aldus Polman.

Discussie

Als het aan Polman ligt is iedereen welkom op Prinsjesdag als het in Middelburg gaat plaatsvinden, maar voor de Zeeuwen blijft het een discussiepunt. "Ik moet wel even wennen aan het idee, want ik weet niet of Middelburg die drukte wel aan kan", zegt een inwoner. "Eigenlijk zou het me een worst wezen, ik vier geen Prinsjesdag", voegt een ander eraan toe.

De plannen liggen nog niet vast, maar wie weet rijdt de koets met de koning en koningin in de komende vijf jaar door de Lange Delft in onze hoofdstad.