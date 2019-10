Uilenballen plukken in Terra Maris: 'Het moest van oma'

Volgens vrijwilliger Ine van de Ven is het goed dat kinderen kennis maken met de natuur: ''Het is herfstvakantie, kinderen moeten beziggehouden worden. En hoe kan dat nou beter dan in of met de natuur? Kinderen leren hier over uilen en ze komen in aanraking met de natuur.'' Aan de drukte te zien waren veel kinderen het eens met Ine. Zo'n 50 kinderen zaten knus tegen elkaar aan om een grote tafel. Op tafel lagen een pincet, een wit papier en een klein mesje.

Uilen eten hun prooi in één keer op. De niet verteerbare delen zoals botten en haren worden in een speciale maag bewaard. Als de maag vol zit spuugt de uil de bal uit. Tijdens het uitplukken van de bal vind je allerlei botjes van prooidieren, zoals veld- of spitsmuisjes. De bal wordt bij elkaar gehouden door haar of veertjes.

Zoekkaart

Iedereen kreeg een eigen uilenbal en na een korte uitleg werd er heftig geplukt. Er werden steeds meer schedeltjes, botten en bekken gevonden. Maar niet iedereen wist welk botje wat was. Gelukkig lag er op tafel een tekening van alle botten in een muizenlichaam. En aan de hand van een grote zoekkaart kon je met de bovenkaak van een muis achterhalen welke muis het geweest was.

'Het moest van oma'

Sommige kinderen waren aanwezig bij het uilenballen plukken omdat ze het zelf leuk vinden, zoals Mayca, die biologe wil worden. Maar andere kinderen waren hier weer om heel andere redenen: 'Het moest van oma, maar ik vind het wel leuk hoor!', vertelt Lara.

Microscoop

Aan het einde van de middag mochten alle kinderen de verzamelde botjes mee naar huis nemen in een wit zakje en iedereen heeft daar eigen plannen mee. Jonge bezoeker Levi gaat proberen het skeletje thuis in elkaar te bouwen, Mayca gaat de botjes thuis onder haar microscoop bestuderen: ''Dan leer ik meer van dieren en de natuur en kan ik hopelijk snel biologe worden.''

Het was een drukte van jewelste bij het uitpluizen van de uilenballen.