Perfect paddenstoelenjaar door plensbuien

Paddenstoelenexpert Henk Remijn (foto: Omroep Zeeland)

Voor paddenstoelendeskundige Henk Remijn is het een groot feest wanneer hij door natuurgebied Oranjezon bij Vrouwenpolder loopt. "Er zijn al 1000 soorten gevonden en het seizoen is nog maar drie weken bezig." Toen begon het buiige weer, en dat zijn perfecte condities voor de paddenstoelen.

Je mag er alleen maar naar kijken

Want aanraken is niet verstandig. De groene kallamiet bijvoorbeeld is één van de giftigste soorten in Nederland en is rijkelijk aanwezig in Oranjezon. "Als je deze eet tast het je lever aan en ga je dood," aldus Remijn. Genezing is amper mogelijk omdat er geen tegengif is. Het blijft dus zeker een beetje oppassen, maar de paddenstoel is wel een prachtige verschijning.

De giftige groene knolamaniet die dodelijk kan zijn (foto: Omroep Zeeland)

Voor veel Oost-Europeanen zijn paddenstoelen een lekkernij en daarom worden ze volop geplukt om te consumeren. Maar het gaat nogal eens mis. Dit seizoen zijn er volgens Remijn al bijna tien mensen opgenomen met vergiftigingsverschijnselen. In een aantal gevallen zelfs met dodelijke afloop.

Minder soorten

In Zeeland zijn er talloze plaatsen waar paddenstoelen groeien, maar in sommige bossen staan er minder soorten door dezelfde grondsoort, of bomen. Natuurgebied Oranjezon heeft bijvoorbeeld veel variëteit door de afwisseling van grasland, dennenbos en zand.

Goede plekken in Zeeland om paddenstoelen te spotten: - Oranjezon (Vrouwenpolder)

- Boswachterij Westenschouwen (Westenschouwen)

- Bossen Sint Jansteen (Sint Jansteen)

- De Knokkert (Nieuwvliet)

- Schotsman (Hoek)

- Clingse bossen (Clinge)

(foto: Omroep Zeeland)

Voor Henk Remijn zijn het top tijden. Hij zou het liefst van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat door de bossen struinen. "Ik geef ook excursies en het is zo leuk om je kennis over te brengen op mensen. Volgens hem is het vooral verstandig om goed naar beneden te kijken, want je loopt er zo voor bij. "Nu hopen dat er lang geen nachtvorst komt, want dan zijn ze binnen een paar dagen bijna allemaal verdwenen."