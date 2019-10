GOES en trainer Pennings per direct uit elkaar

Ruud Pennings is vertrokken bij GOES (foto: Orange Pictures)

Hugo Barends, lid van de technische commissie van GOES, bevestigt het vertrek van Pennings. "Maar we reageren er nog niet op. Morgen zullen we een persbericht met uitleg opstellen", zegt Barends. Ook trainer Pennings vertelt nog niets over de redenen van zijn vertrek. "Dat zou niet netjes zijn, want dat hebben we zo afgesproken", aldus de trainer. Woensdag zal Pennings wel uitleg geven.

Slechte resultaten

Zeker is dus wel dat Pennings na een paar maanden en slechts acht competitiewedstrijden alweer vertrokken is bij GOES. De start was nog heel behoorlijk met een overwinning in de voorronde van de KNVB-beker en een verrassende zege op DOVO in de eerste competitiewedstrijd. Maar in de zeven duels die volgden in de Derde Divisie op zaterdag haalde GOES slechts één punt. Afgelopen zaterdag werd op eigen veld kansloos verloren van Excelsior'31 (0-4). Na die wedstrijd liet Pennings weten er nog vertrouwen in te hebben, maar speler Sherief Tawfik sprak duidelijke taal over wat er mis was bij GOES.



Pennings volgde afgelopen zomer de vertrokken Rogier Veenstra op, maar kon de resultaten van zijn voorganger in de eerste maanden niet benaderen.