Oproep: zie jij nog wel eens iemand in klederdracht?

Help dan mee met het onderzoek van Omroep Zeeland naar de laatste dragers van streekdracht (foto: Omroep Zeeland )

Het moeten wel echte streekdrachtdragers zijn. Namelijk mensen die de dracht in het dagelijks leven in ere houden. Dus niet alleen in het winkeltje met streekproducten of voor de show bij het ringsteken.

Prikkertje

Zet op onderstaande kaart een prikkertje. Vul dan de gegevens in (voor zover je die weet). Is het gewoon je buurvrouw en heeft zij er geen bezwaar tegen? Maak dan ook een foto en stuur die mee. Je kunt natuurlijk ook meerdere prikkertjes zetten, als je meer mensen weet.

Je kunt ook aangeven of het een man of een vrouw is. Dat is voor de volledigheid. Maar volgens onze informatie is de allerlaatste man in Zeeland die nog in klederdracht liep al in 2003 overleden.

Schatting

Met dit online-onderzoek wil Zeeland een beeld krijgen van de streekdracht anno 2019. Een schatting van een betrokkene in 2017 was dat er nog een veertigtal Zeeuwse vrouwen in streekdracht door het leven gaan.

Kapelle in 1918 met Annie M.G. Schmidt rechts vooraan. (foto: Zeeuws Archief)

Kapelle

In juni van dit jaar dook op Facebook een jeugdfoto op van de schrijfster Annie M.G. Schmidt, toen 7 jaar. Zij staat rechts vooraan en het was in 1918. Een overgrote meerderheid van dit Kapelse dameskoor was nog in Bevelandse dracht.