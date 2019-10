Zeeuwse boeren met de trekker op weg naar Den Haag

Elke boer die vandaag gaat demonstreren, heeft zo zijn eigen redenen. Danny van de Sande is kartrekker van het initiatief uit Zeeuws-Vlaanderen. Toch komt hij er zelf niet vandaan. Hij komt uit 's-Heer Hendrikskinderen en is ook geen boer. "Ik ben grondwerker en heb veel met boeren te maken. Ik draag ze een warm hart toe, vandaar dat ik vandaag mee ga naar Den Haag."

Farmers Defence Force

Via de communicatieapp Telegram (lijkt op Whatsapp) heeft hij boeren in Zeeland opgeroepen om weer mee te gaan. Het is een actie vanuit de groep Farmers Defence Force (FDF) die ook op Facebook actief is. De actie is minder georganiseerd dan de vorige actie van 1 oktober, waarbij ook Agractie was betrokken. "Groningse taferelen willen we allerminst. We gaan ons netjes gedragen vandaag", zegt Danny van de Sande.



Cas en Lars Vesseur gaan ook mee naar Den Haag, jonge boeren die hopen later het bedrijf van hun ouders over te nemen. "Met alle regels die erbij komen is het straks niet meer mogelijk in Nederland om als boer te bestaan. Daar wil ik aandacht voor", zegt Lars Vesseur. "Ondanks dat je een vergunning hebt, pakt de overheid toch nog je stikstof af. We willen ons laten horen", zegt zijn broer Cas.

Zeeuws-Vlaamse boeren zijn op weg naar Den Haag (foto: Omroep Zeeland)

De Westerscheldetunnel heeft op hun doorkomst gerekend. Ze mogen in colonne om 04.30 door de tunnel en later krijgen ze een rekening van vijf euro per trekker. "Normaal is dat 15 euro als trekkers naar de overkant willen, maar voor deze keer maken we een uitzondering", laat een woordvoerder van de tunnel weten.

In Wouw sluiten ze aan bij grote groep

De boeren rijden via Wouw. Daar staan Brabantse boeren ze op te wachten. Een aantal Nederlandse boeren gaan ook naar het hoofdkantoor van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), maar dat is voor de Zeeuwse tak te ver rijden.

Vanuit Terneuzen zijn vijf trekkers vertrokken, een stuk minder dan waarop was gehoopt. "Wellicht zijn er landbouwers die toch willen oogsten vandaag. Jammer, want we hadden op een groep van tien tot vijftien trekkers gerekend", zegt één van de boeren. De vijf trekkers worden gevolgd door een aantal auto's waarin de trekkerloze boeren of sympathisanten zich hebben verenigd. Op naar een nieuwe dag demonstreren. Of dagen, want het idee is om meerdere dagen te blijven. Maar dat zien de Zeeuws-Vlaamse boeren niet zitten: "Wij rijden vanavond weer naar huis. Dagen blijven, heeft geen zin denk ik", zegt Cas Vasseur.