Zeeland Wordt Wakker: boerenprotest, Pennings weg en klederdracht

Zeeuws-Vlaamse boeren zijn op weg naar Den Haag (foto: Omroep Zeeland)

Opnieuw boerenprotest

Opnieuw protesteren boeren vandaag in Den Haag, onder meer tegen het stikstofbeleid. Daar zijn ook weer Zeeuwse boeren bij. Vanmorgen vroeg vertrokken er al een aantal met de trekker vanuit Terneuzen.

GOES-trainer Ruud Pennings (foto: Orange Pictures)

Pennings weg bij GOES

Ruud Pennings is per direct vertrokken bij derdedivisionist GOES. De trainer uit Vlissingen was aan zijn eerste seizoen bezig bij de Bevelandse club. Over de reden van de breuk doen Pennings en GOES nog geen uitspraak

(foto: Omroep Zeeland )

Onderzoek naar klederdrachten

Omroep Zeeland wil weten waar de laatste dragers van streekdracht wonen.

In de uitwedstrijd nam verdediger Van Drongelen de eerste en de laatste goal voor zijn rekening. (foto: Orange Pictures)

Twee Zeeuwse goals

Voetballer Rick van Drongelen uit Axel heeft een hoofdrol gespeeld in de wedstrijd van Jong Oranje tegen de leeftijdsgenoten uit Noorwegen. In de uitwedstrijd die Nederland met 0-4 won nam verdediger Van Drongelen de eerste en de laatste goal voor zijn rekening.

Fluitekruid in de herfst in het Poelbos in Goes (foto: Charley van Steenbergen)

Het weer

De dag start droog, maar wel bewolkt. In de loop van de ochtend gaat het vanuit het zuidwesten regenen, en die regen houdt ook vanmiddag aan. Het wordt 15 tot 16 graden, een normale temperatuur voor deze tijd van het jaar.