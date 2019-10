Dit is waarom boer Gijs vandaag niet in Den Haag is

Gijs vindt dat het nieuwe protest te snel komt. Op 1 oktober trok hij nog wel samen met andere Zeeuwse boeren naar het Malieveld in Den Haag. "Toen hebben we onze wensen uitgesproken en de politici vier werken tijd gegeven om hier op te antwoorden. Die weken zijn nog niet voorbij. Je moet de politiek ook de tijd gunnen."

Bovendien wordt de actie dit keer alleen door actiegroep Farmers Defence Force (FDF) georganiseerd. Bij het vorige protest was Agractie betrokken. Toen was het volgens verschillende boeren beter geregeld en duidelijk waarvoor er actie werd gevoerd.

Voor de toekomst

Toch begrijpt hij dat er boeren zijn die wel gaan protesteren. "Ik snap dat boeren gaan. Ik ben het zelf ook beu. Er moet gewoon een beter landbouwbeleid komen. Zeker veehouders, die zien echt af!"

Gijs zit met zijn vader in een maatschap en hoopt het boerenbedrijf in de toekomst over te nemen. "Ik wil het bedrijf behouden zoals het is, wel met het oog op een beter klimaat, maar dat wordt ons niet makkelijk gemaakt. We worden klem gezet door al die regels. Als je verder kijkt naar andere sectoren, heeft de boer al veel gedaan de afgelopen dertig jaar. Zo zijn er al heel veel gewasbeschermers afschaft."

Ik ben hier opgegroeid en ik wil het bedrijf doorzetten. Ik zou het nooit opgeven." Gijs de Zwart (23), boer uit Kuitaart

Dus heeft Gijs bij het vorige protest samen met andere boeren de politiek gevraagd met duidelijke regels te komen die gebaseerd zijn op betrouwbare metingen en feiten. Bovendien hoopt hij dat er meer waardering voor de boer komt.

Hij denkt dat de boeren dat met de actie op 1 oktober al hebben bereikt. Hij vindt het dan ook jammer dat afgelopen maandag een boerenactie in Groningen uit de hand liep. "1 oktober zijn we naar Den Haag gegaan om ook waardering te winnen voor de boer. Als je er dan zo'n actie als in Groningen achteraan plakt, dan keldert die waardering van de boer meteen. Daar bereik je niets mee. Ik denk dat je meer bereikt met netjes met elkaar praten en samen het probleem verhelpt."

Ondanks dat hij het gevoel heeft klem te worden gezet, denkt hij er niet over om de handdoek in de ring te gooien. "Nee nooit! Ik ben hier opgegroeid en ik wil het bedrijf doorzetten. Ik zou het nooit opgeven."

