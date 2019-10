'Regenkapje op en gaan', na boeren gaan ouderen ook demonstreren

archieffoto (foto: ANP)

Het zal volgens Tineke Bulder niet zo zijn dat ouderen met rollators door hekken gaan breken, zoals dat gebeurde tijdens eerdere protesten van de boeren. "Maar ik hoop wel dat er wat reuring is, want we zijn de pensioenkortingen beu." De organisatoren van het protest willen een rekenrente van 3,5 procent en het stopzetten van beleggingen in obligaties waardoor er volgens hen geld gaat naar arme landen in de EU.

'Roof moet stoppen'

"Er is genoeg geld in de pensioenpot en de kosten in het dagelijks leven stijgen dus alleen maar", zegt Bulder. "Dus de roof op ons pensioen moet stoppen."

Een groep van veertig experts heeft een brief gestuurd aan de fractievoorzitters in de Tweede Kamer. Ze willen dat de regels worden versoepeld, zodat er straks minder hard in de oudedagsvoorziening moet worden gesneden. Volgens hen is er geen enkel ander land dat zoveel pensioenvermogen per inwoner heeft opgebouwd als Nederland.

Facebookpagina

Via de Facebookpagina 'Breed Protest tegen de Pensioenroof' hebben landelijk ruim 500 ouderen zich aangemeld om mee te gaan naar het Malieveld. Tineke Bulder verwacht door aandacht voor het protest, dat de twee Zeeuwse bussen zeker te vullen zijn. Ze is niet bang mensen thuis blijven door slecht weer, of kou: "Het kan toch niet zo zijn dat ze bij de verwarming blijven, want het gaat om hun eigen centjes. Regenkapje op en gaan."