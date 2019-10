Zowel de club als de trainer zelf vinden vertrek Ruud Pennings bij GOES onvermijdelijk

Pennings was bezig aan zijn eerste maanden bij GOES. Afgelopen zomer werd hij aangesteld als opvolger van Rogier Veenstra. "Ik wist dat het een lastige klus zou worden", kijkt Pennings terug. "Er vertrokken wat belangrijke spelers en de club heeft wel geprobeerd om die goed te vervangen, maar dat is niet gelukt. Spelers die naar GOES wilden komen kozen uiteindelijk om uiteenlopende redenen toch voor iets anders."

Werkwijze

Pennings merkte de afgelopen maanden dat zijn werkwijze niet aansloeg bij GOES. "Er zijn spelers in de selectie die heel erg vasthouden aan een bepaald idee. Bij hen kreeg ik het niet voor elkaar om op mijn manier te werken. Daar kwamen de tegenvallende resultaten bij, waardoor het vertrouwen steeds minder aanwezig was. Een aantal weken geleden heb ik bij het bestuur al aangegeven dat het me beter leek om in de winterstop te vertrekken als zaken niet zouden verbeteren."

Toch heeft Pennings niet op de winterstop gewacht. "Onze resultaten bleven slecht en daarom heb ik bij de club aangegeven dat ze een gesprek moesten hebben met de spelers, zonder mij erbij. Zo kon iedereen alles zeggen wat hij wilde. Uit dat gesprek bleek geen onvoorwaardelijk vertrouwen in mij als trainer. Daarom heb ik besloten om in het belang van de club nu al te vertrekken", aldus Pennings.

Onvermijdelijk

Door het vertrek van Pennings zit GOES zo vroeg in het seizoen al zonder trainer. "Dat is natuurlijk een situatie waar je niet op zit te wachten", zegt waarnemend voorzitter John Vette. "Maar na een gesprek met de spelersgroep gisteravond werd duidelijk dat er wat moest gebeuren. Ik vind het te hard om te zeggen dat we Ruud ontslagen zouden hebben als hij zelf niet opgestapt zou zijn, maar dat er iets moest gebeuren was onvermijdelijk."

GOES gaat nu op zoek naar een opvolger voor Pennings. Dat wordt een lastige klus, omdat er weinig trainers vrij zijn. "Aan de ene kant wil je natuurlijk zo snel mogelijk een nieuwe trainer", zegt Vette. "Maar het is belangrijker dat we een goede keuze maken. We zien perspectief om in de Derde Divisie te kunnen blijven en als we daar niet direct de geschikte man bij kunnen vinden, moeten we misschien gaan voor een tussenoplossing."



Komend weekend speelt GOES niet in de competitie. Op 26 oktober staat het uitduel tegen Barendrecht op het programma.

Lees ook: