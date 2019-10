Slag om de Schelde krijgt plek in kinderhoofdjes

Het lespakket werd ontwikkeld door Marije Berendsen, die de leerlingen onder meer duidelijk wil maken wat de oorlog dichtbij heeft veroorzaakt. Het resultaat is een gevarieerde methode met filmpjes, meerkeuzevragen en opdrachten. Het pakket is op verschillende manieren te gebruiken; het kan in één keer achter elkaar behandeld worden, maar ook worden uitgesmeerd over een langere tijd.

Thema's

Een van de thema's van het lespakket is de wederopbouw. Dit thema kan bijvoorbeeld in het voorjaar behandeld worden. Door thema's aan te snijden die dichtbij de belevingswereld van scholieren liggen, hoopt Berendsen de zware tijd voor Zeeland tijdens de Slag om de Schelde begrijpelijk te maken. Leerkrachten hoeven enkel de lessen te volgen en hebben nagenoeg geen voorbereiding nodig.

In eerste instantie werd een lespakket gemaakt voor de Vlissingse scholen. Maar al snel wilden andere scholen op Walcheren ook meedoen. Inmiddels hebben alle basisscholen het lespakket ontvangen. Ook zijn er al aanvragen geweest vanuit de rest van Zeeland, Brabant en Zuid-Holland. Het pakket is via internet voor iedereen beschikbaar.

Sem maakt een pamflet als opdracht (foto: omroep zeeland)

Op de Frans Naereboutschool in Vlissingen hebben de leerlingen al met het pakket gewerkt. Na eerst algemene kennis van de Tweede Wereldoorlog te hebben opgedaan, komen de gebeurtenissen op Walcheren aan de beurt. In een video wordt de ondergang van Westkapelle en de gevolgen daarvan door de ogen van nog levende ooggetuigen verteld. Daarna gaan de leerlingen aan de slag met het maken van een pamflet of een pagina uit een dagboek. "Zo leren ze zich te verplaatsten in iemand die de oorlog heeft meegemaakt", zegt juf Nadine Verburg.

Onder de indruk

Leerlingen Sem en Elisa zijn erg onder de indruk van de verhalen van Westkapellenaren Kees Pouwelse en Joost Cijsouw, zeker als die laatste over de dood van zijn moeder en broertje vertelt. Ze blijken na de les veel onthouden te hebben en weten nu al een aantal feiten over de Slag om de Schelde op te lepelen. Ook zetten deze lessen ze aan het denken over wat oorlog is en wat dat voor henzelf in de toekomst zou kunnen betekenen.