Petroesjka leefde twee weken op de armoedegrens: 'Confronterend, maar leerzaam'

Petroesjka en haar man hebben een inkomen waarbij ze normaal gesproken niet hoeven na te denken over elke uitgave. "We zijn nu voortdurend aan het rekenen en schrappen. Dat is wel confronterend. Wij kopen alles biologisch en diervriendelijk, dat kan nu niet. We geven normaal 150 euro per week uit aan boodschappen, dat is nu wel even anders."

Kilo's afgevallen

Vooral luxeproducten laat Petroesjka staan. "Snoep, chips, kaasjes, zoutjes, room... Ik ben in een week tijd twee kilo afgevallen, mijn man drie."

Petroesjka Sterk maakte ook gebruik van de voedselbank tijdens haar experiment (foto: Omroep Zeeland)

Voor zestig euro per week boodschappen doen voor twee personen, zou te doen moeten zijn, maar het gaat om meer dan dat. "Voor mensen die op het minimum leven is die zestig euro niet alleen voor eten en drinken, maar denk ook aan shampoo en wasmiddel. En wat dacht je van vervoer en kleding. Alles moet daarvan!"

Een ervaring die je niet uit boekjes leert

Het Middelburgse raadslid is ervan overtuigd dat mensen die echt in armoede leven, ook iets aan dit experiment hebben. "In de raad stellen we armoedebeleid vast. Dit is een ervaring die je niet uit boekjes leert. Ik spreek regelmatig mensen die het niet breed hebben, maar het zelf aan gaan is wel even wat anders. Ik weet nu nog beter waar je tegenaan loopt."

Animo onder raadsleden viel tegen

Overigens riep Petroesjka Sterk van de SP ook andere Middelburgse raadsleden op om mee te doen met het experiment, maar de animo viel tegen. Uiteindelijk hebben vijf mensen met haar meegedaan om twee weken te leven van het minimum.

Petroesjka viel twee kilo af, haar man drie kilo (foto: Omroep Zeeland)

In Nederland ondervinden bijna één miljoen mensen dagelijks de gevolgen van armoede. In Zeeuws-Vlaanderen heerst de meeste armoede van Zeeland.

Wanneer ben je arm?

Volgens de definitie van het Sociaal Cultuur Planbureau ben je arm als je te weinig geld hebt om de minimaal noodzakelijke dingen te kopen of te doen. In het onderzoek wordt de armoedegrens 'niet veel maar toereikend' genoemd. Voor een alleenstaande komt die laatste grens uit op een besteedbaar inkomen van 1.135 euro per maand, en voor een gezin met kinderen op 2.100 euro.

