CZ: Zeeuwse zorg 'zorgelijk' tot 'problematisch' maar ook lichtpunten

Er is vooral een tekort aan verpleegkundigen, verzorgenden, psychiaters en huisartsen (foto: ANP Foto)

Wat het op peil houden van het personeelsbestand in Zeeland extra moeilijk maakt zijn de vele toeristen. Daardoor fluctueert het aantal patiënten sterk en moet de personeelscapaciteit flexibel zijn. In onze provincie is er vooral een tekort aan verpleegkundigen, verzorgenden, psychiaters en huisartsen. CZ verwacht dat het tekort in drie tot vijf jaar verergert, bij de huisartsen heeft de zorgverzekeraar het over een 'zorgelijke' situatie. Binnen nu en vijf jaar gaat 24 procent van de huisartsen met pensioen.

Problematisch

Daarnaast is er een grote groep kwetsbare ouderen (65-plussers) in Zeeland, 25 procent. Bijna de helft van de 65-plussers is vanwege gezondheidsklachten ernstig beperkt in activiteiten en 53 procent geeft aan eenzaam te zijn. Dit maakt deze groep volgens CZ sterk afhankelijk van thuis- en mantelzorg, maar het aantal mantelzorgers in Zeeland ligt juist lager dan in de rest van Nederland.

Wat het oplossen van de knelpunten er niet beter op maakt is het uitgestrekte en dunbevolkte karakter van Zeeland. Daardoor is acute zorg lastig bereikbaar. In randgebieden heeft de zorgverzekeraar het zelfs over problematisch.

Regiobeeld

De knelpunten staan te lezen in het zogenoemde regiobeeld, dat als doel heeft om knelpunten te benoemen en aan te pakken. Het opstellen van deze analyse is een direct gevolg van de hoofdlijnakkoorden die het Rijk met de zorgbranche heeft gesloten. De grootste zorgverzekeraars in de regio zijn verantwoordelijk voor het opstellen ervan. CZ is de eerste zorgverzekeringsmaatschappij die nu met zo'n analyse komt. Behalve voor Zeeland is er ook een analyse gemaakt van de Zuid-Limburgse mijnstreek.

De analyse is verstuurd naar alle leden van de Zeeuwse coalitie. De leden van deze coalitie zijn ADRZ, Emergis, SVRZ, Zorgsaam, alle Zeeuwse gemeenten en CZ. Op een later moment wordt de analyse besproken met deze partijen.