Kwart Zeeuwse werklozen is hoger opgeleid

Het UWV heeft 800 hoogopgeleiden in de kaartenbak (foto: OZ)

In vergelijking met de rest van Nederland, valt het in Zeeland nog mee: buiten onze provincie is zelfs 34 procent van de mensen met een WW-uitkering hoger opgeleid. Onderstaande lijst laat de Top 6 van de sectoren zien waarin hoger opgeleiden een baan zoeken.

Deze werkzoekenden zijn over het algemeen wat ouder (iets meer dan de helft is 50-plus) en het UWV signaleert ook dat deze mensen in meerderheid kort geleden hun baan zijn kwijtgeraakt, want meer dan de helft had zes maanden geleden nog wel een baan.

De daling van het aantal WW-uitkeringen in Zeeland zet verder door. Eind september 2019 telde Zeeland 3.700 lopende WW-uitkeringen. Dat was 1,7 procent minder dan eind augustus 2019. Landelijk nam het aantal lopende WW-uitkeringen in dezelfde periode met 1,4 procent af.

Ten opzichte van een jaar geleden daalde het aantal WW-uitkeringen in Zeeland met 19,5 procent, wat sterker was dan de landelijke afname van 14,7 procent. Het WW-percentage in september 2019 bedroeg in Zeeland 1,9, ruim onder het landelijke WW-percentage van 2,6.