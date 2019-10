Tijdelijke ambulancepost Tholen op parkeerterrein dierenartsenpraktijk

Ambulance (foto: Omroep Zeeland)

Het contract voor de huidige plek op het terrein van de woonboulevard Poortvliet liep nog een jaar door, maar volgens het Witte Kruis voldoet de plek niet meer aan hun eisen. De post zat er al sinds januari 2011.

Garagebox

Op de voorlopig nieuwe plek aan de Stoofstraat huurt het witte Kruis een garagebox voor opslag van spullen. Het personeel kan slapen in een appartement, grenzend aan de dierenartsenpraktijk. De ambulance zelf blijft buiten staan, omdat deze niet in de garage past.

Het Witte Kruis is ondertussen bezig met een permanente oplossing voor de ambulancepost. Of dat in Poortvliet is of meer richting Sint Maartensdijk wordt, daar kan woordvoerder Christine Francke van het Witte kruis geen uitspraken over doen. Sint Maartensdijk zou meer aansluiten bij de veranderende aanrijtijden voor het westen van Tholen. Dat heeft te maken met de verhuizing van het Bravis-ziekenhuis van Bergen op Zoom naar Roosendaal.

Verhuizen

De ambulancepost op het eiland Tholen is één van de drie posten van de Zeeuwse ambulancedienst die de afgelopen jaren moest verhuizen. Eerder is de post in Goes verhuisd naar de Hudsonweg en krijgt de nieuwe ambulancepost in Kruiningen ook een nieuwe plek.

