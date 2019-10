Eerste paal windpark Borssele 3 en 4 naar zee vertrokken

Monopiles van windmolens voor Borssele3 en 4 (foto: Blauwwind)

Het windpark wordt gebouwd door het consortium Blauwwind. Dat bestaat uit verschillende partners waaronder Shelll, energiebedrijf Eneco en baggeraar Van Oord. De bedoeling is dat begin 2021 de eerste stroom geleverd wordt van de parken Borssele 3 en 4. Per jaar moeten de turbines in totaal 3.000 gigawatt per uur opleveren, dat is genoeg voor zo'n 825.000 huishoudens. Shell en Eneco hebben al in een overeenkomst gegarandeerd dat ze vijftien jaar lang 50 procent van de energie van Borssele 3 en 4 afnemen.

Veel van de onderdelen van de windmolen liggen opgeslagen op de BOW terminal in Vlissingen-Oost. Het grootste onderdeel, de monopile, ligt in Rotterdam.

Vijf verschillende windparken

Er komen vijf verschillende windparken voor de Zeeuwse kust te liggen. Van Borssele 1 en 2 gaat Zeeland flink profiteren. Er komen 94 windturbines en daarvoor wordt een onderhoudsbasis in Vlissingen gebouwd. Van die turbines staan er al veel op hun plek en wordt in januari officieel geopend. De basis van Borssele III/IV zit op zee. Ook komt er nog Borssele 5 met twee turbines. Zodra alle vijf werken leveren ze stroom aan zo'n twee miljoen huishoudens.

Windturbines Borssele III/IV staan klaar voor transport (foto: Blauwwind)