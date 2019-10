Potten bakken in Historisch Museum de Bevelanden

Pottenbakken in Historisch Museum de Bevelanden (foto: Omroep Zeeland)

Eerst was het tijd voor een quiz, met vragen als 'wat is archeologie' en 'waar is dit potje voor'. Op de borden die op de bovenste etage van het museum hangen was de informatie te vinden, waard. Er werd van hot naar her gerend om de juiste antwoorden bij de vragen te vinden.

Vrijwilligers Lenie en Rieneke van het educatieteam stonden klaar om te helpen. ''Normaal hebben wij elke week een schoolklas op bezoek, maar omdat het nu herfstvakantie is besloten we een open middag te organiseren. Spannend of er dan ook kinderen op af gaan komen, maar er zijn er precies genoeg.''

Op bezoek bij de archeologische doedag

Na de quiz kon het knutselen beginnen. Grote hompen bruine klei werden verdeeld over tafel en iedereen kreeg een grote 'opa-blouse' aan om hun eigen kleren te beschermen. ''We vinden het leuk als je een potje maakt, net zoals de potjes die je net hebt gezien. Maar als je liever een dier wil maken of een ander poppetje mag dat natuurlijk ook,'' zei vrijwilligster Rieneke.

Dat lieten de kinderen zich geen tweede keer zeggen. Olaf maakte een Chinese vaas, op de hoek van de tafel werd er druk aan een dinosauriër gewerkt en ook een spaarvarkentje uit de vitrine werd nagemaakt. Aan het einde van de 'doedag' gaan de kleikunstwerkjes gewoon mee naar huis. ''Op een koele plek laten drogen'', zei Rieneke. ''Dan kan je je potje straks écht gebruiken!''