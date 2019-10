Volkerak-Zoommeer blijft zoet, als het aan de ZLTO ligt

Over het verzilten van het Volkerak-Zoommeer wordt al zo'n 15 jaar gepraat. Omdat het meer helemaal afgesloten is van de Oosterschelde, is er geen doorstroming en verversing van het water. In het verleden kwam daardoor blauwalg in het water. En dus konden de boeren het water niet meer gebruiken voor hun gewassen. De laatste jaren heeft de natuur zich echter hersteld en komt er geen blauwalg meer voor. Zout maken hoeft dus niet, vindt de ZLTO.

Tegen verzilting

ZLTO-vertegenwoordiger Hendrik Jan ten Cate uit Poortvliet. "De boeren zijn juist erg blij met een zoet Volkerak-Zoommeer. Zeker als je kijkt naar de laatste twee jaar met die enorme droogtes die we hadden. Want we kunnen niet zomaar ergens anders zoet water voor onze gewassen halen." Morgen gaat de ZLTO in overleg om te kijken wat voor acties er eventueel gepland kunnen worden tegen de plannen voor de verzilting.

Niet alleen de boeren, maar ook natuurorganisaties, ecologen en recreatieondernemers pleiten voor het zoet houden van het Volkerak-Zoommeer.