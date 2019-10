Voor december meer duidelijkheid over stikstofplannen provincie

Anita Pijpelink, voorzitter PvdA-Statenfractie Zeeland (foto: Omroep Zeeland)

Volgens een verklaring van het Interprovinciaal Overleg gaat het om 'een integrale stikstofaanpak, waarmee we de natuur in Nederland beter beschermen en tegelijkertijd ruimte scheppen voor economische en maatschappelijke initiatieven'.

Rijk en provincies vinden het van 'het grootste belang dat de vergunningsverlening voor alle sectoren op gang is gekomen of komt'. Uitgangspunten zijn de daling van de stikstofdepositie in de natuur en een duidelijk perspectief voor alle sectoren en vergunningen die voor de rechter overeind kunnen blijven.

Nog geen concrete plannen

Gedeputeerde Anita Pijpelink kon alleen bevestigen dat het gesprek heeft plaatsgevonden, maar kon nog niets zeggen over concrete plannen voor Zeeland. Eerder liet ze al wel dat de Zeeuwse situatie behoorlijk afwijkend is, omdat hier weinig veeteelt is.

De grootste veroorzaker van het stikstofprobleem ligt volgens Pijpelink net over de grens met België bij de havengebieden van Antwerpen, Gent en Zeebrugge. "Er waait flink wat onze kant op, terwijl we in Zeeland daar geen controle over hebben." Een probleem dat in de nabije toekomst ook op tafel komt en dat de provincie wil aanpakken.

Eerder gesprek

Afgelopen maandag zaten de Provincie boerenorganisaties ZLTO en ZAJK al om te tafel voor een spoedoverleg. Waar in een aantal provincies door protesten van boeren de stikstofregels werden opgeschort, werd in Zeeland alleen overleg gevoerd.