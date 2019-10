Letter voor letter, woord voor woord. Maar het boek is nu klaar

Het boek is een eerbetoon aan zijn ouders die tijdens de boekpresentatie het eerste exemplaar kregen. "Dat is een kanjer hoor! Hij kan eigenlijk niets, maar als je ziet wat hij allemaal kan verwoorden in zo'n boek dat is echt geweldig", zegt zijn moeder Mattie van der Heijde. "Het houdt de moed er in zo'n situatie wel in, en wij vinden het hartstikke leuk dat zoiets kan gebeuren", voegt vader Anton van der Heijde eraan toe.

Herseninfarct

In zijn nieuwe boek vertelt Van der Heijde over zijn jeugd: Hoe hij is opgegroeid in Wilhelminadorp, naar school ging in Goes en de banen die hij heeft gehad. Dat was in de periode voordat hij verlamd raakte.

Knipperen

Zijn verpleegsters noteren de woorden die Dick wil zeggen. Daar voor is het alfabet in drie rijtjes opgedeeld. De eerste is van A tot en met I, de tweede van J tot en met R en de derde van S tot en met Z. Bij de gewenste rij knippert Van der Heijde met zijn ogen. De letters van dat rijtje worden dan opgenoemd en bij de juiste letter knippert hij weer. Op die manier ontstaan er woorden en zinnen. Hij heeft het boek in vijftien maanden bij elkaar 'geknipperd'.

Dick van der Heijde met zijn verpleegsters, vrienden en familie bij zijn boekpresentatie (foto: Omroep Zeeland)

Het boek ging als warme broodjes over de toonbank en Anton van der Heijde verwacht dan ook dat er een derde boek gaat komen. "Die kan niet ophouden want dat is zijn leven. Schrijven en communiceren, want meer kan hij niet, hij zit alleen maar in zijn stoel", zegt zijn vader. Waar het boek over moet gaan weet hij nog niet, maar Pa heeft wel een vermoeden. "Misschien gaat het over muziek, want dat is zijn passie. De tijd zal het leren."

Lees ook: