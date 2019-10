Na een langdurige elleboogblessure mikt Van Kempen tijdens de Strandcross Vlissingen op een plek bij de top dertig. Niet deelnemen aan het evenement dat jaarlijks zo'n 20.000 toeschouwers trekt, was voor haar geen optie. "Het publiek, de locatie, alles aan deze cross is bijzonder. Een evenement als dit komt bijna nergens voor. Ook ideaal: ik kan er 's ochtends vanaf Souburg lekker op de fiets naartoe."

Motorcrosse Daniëlle van Kempen in voorbereiding op de Strandcross Vlissingen (foto: Omroep Zeeland)

De mooiste herinneringen heeft Van Kempen echter aan het Franse Le Touquet, de zwaarste strandcross van Europa. Tweemaal - in 2016 en 2017 - was de 29-jarige motorcrosser daar de sterkste vrouw. Afgelopen februari eindigde ze met een derde plek opnieuw op het podium.

"Dat is de mooiste wedstrijd die er is. Midden door de stad rij je naar de baan toe, een schitterende manier om naar een wedstrijd te gaan. Vervolgens race je drie uur lang over het strand op een circuit van 13 kilometer. Le Touquet uitrijden is al een prestatie op zich. En dat ik dan ook nog eens twee keer de allerbeste vrouw ben geweest, prachtig. Vooral die tweede keer was fantastisch. Ik reed alle vrouwen op een ronde achterstand."

Motorcrosser Daniëlle van Kempen (foto: Omroep Zeeland)

Zondag neemt ze met haar twee jaar jongere broer Jeffrey deel aan de Strandcross Vlissingen. Hij rijdt in de 500cc-klasse bij de sterkste deelnemers, oftewel de licentiehouders, zij niet. "Die gaan toch echt een stukje te hard voor mij", lacht Van Kempen. "Maar het is wel heel bijzonder om samen met je broer dezelfde passie voor motorcross te hebben. Vaak zijn we met z'n drieën op pad voor wedstrijden: mijn broer, mijn vriend en ik. Er is niets leukers dan dat samen te kunnen doen."

Ook helpt het Van Kempen om beter te worden. "Mijn broertje is zoveel sneller. Hij kan zowel mijn vriend als mij vertellen wat we kunnen proberen en helpt ons allebei vooruit."

Daniëlle van Kempen met haar motor (foto: Omroep Zeeland)

Geslaagd

En hoe de toekomst van Van Kempen er ook uitziet, haar sportieve carrière noemt ze nu al geslaagd. "Ik heb WK- en EK-wedstrijden gereden, Le Touquet gewonnen. Eigenlijk ben ik al heel blij met wat ik allemaal heb bereikt."

Het hele radio-item met motorcrosser Daniëlle van Kempen beluister je hieronder.

Daniëlle van Kempen over de Strandcross Vlissingen, haar sportieve prestaties en het racen samen met haar broer

Starttijd

Voor Daniëlle van Kempen begint de Strandcross Vlissingen zondag om 13.00 uur. Dan wordt de eerste manche in de 500cc-klasse verreden (15 minuten plus een ronde). Broer Jeffrey start - net als de Vlissingse Nancy van de Ven - om 13.35 uur in de eerste manche voor Licenciehouders in de 500cc-klasse. Die duurt 20 minuten plus een ronde.