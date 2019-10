Hoek mag geen smoesjes hebben tegen Excelsior'31

Hoek-trainer Lieven Gevaert vindt dat zijn ploeg geen smoesjes mag hebben (foto: Orange Pictures)

"Tegen Barendrecht deden we alle dingen die ik graag zie", legt Gevaert uit. "Tactisch stonden we goed, we hadden een hoog baltempo en waren scherp in onze duels. Ook waren we individueel allemaal sterk." Dat resulteerde in een 0-3 voorsprong na vijftien minuten. Een goede start van een scherp Hoek, waar het dit seizoen nog wel eens slap aan een duel begon.

"Ik verwacht morgen hetzelfde van mijn ploeg tegen Excelsior'31", gaat Gevaert verder. "We vertrekken vanavond al en overnachten in de buurt van Rijssen. Dus er mogen geen smoesjes zijn om niet scherp aan de aftrap te verschijnen."

De tegenstander is in vorm

De tegenstander van morgen, Excelsior'31, is bezig aan een goede reeks in de Derde Divisie. Na een matige start is de promovendus al drie duels ongeslagen en won het vorige week met klinkende cijfers van GOES. "Ik vind het een goed uitgebalanceerde ploeg, vooral in de aanval zijn ze sterk. Ze wisselen veel van positie. Wij moeten ze in hun achterste linie pakken en de lijn van vorige week voortzetten."

Jonathan Constansia maakte vorige week de openingstreffer voor Hoek (foto: Orange Pictures)

Vorige week koos Gevaert voor een snelle voorhoede met van links naar rechts Jonathan Constansia, Ruben de Jager en Erwin Franse. Dat pakte goed uit en de trainer ziet geen reden tot wisselen. In de verdediging is het wel wat dunnetjes met de blessures van Gert-Jan van Leiden (schouder) en Kim van den Bergh (lies). Roycel James, die vorige week in de basis startte, heeft wat problemen met de hamstring, maar zal wel moeten starten. Daarnaast is Sven Mbikulu een twijfelgeval.