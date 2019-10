Harriët praat Zeeuws tegen haar zoontje: 'Het is toch niet nodig om Nederlands te praten in je eigen omgeving?'

"Me lez'n dat Bobbi ni'ht bos gaet. Kiek. Bobbi schopt teg'n de blaere." Harriët van Moolenbroek leest haar zoontje Nils een boekje in het Zeeuws voor. Toch praat ze niet alleen in het dialect, ze vindt het ook belangrijk dat haar kinderen straks goed Nederlands kunnen spreken, lezen en schrijven.

Ouders zoals Moolenbroek zijn er steeds minder, blijkt uit onderzoek van het ZB Planbureau. Jongeren worden bijna niet meer met dialect opgevoed en dat betekent dat het Zeeuws op den duur verdwijnt. Streektaaldeskundige Veronique de Tier denkt dat over ongeveer honderd jaar het echte Zeeuws verdwenen is.

"Als je naar de middelbare school in Middelburg gaat en je moet jezelf voorstellen, dan is het handig dat je dat in het Nederlands kan", legt Van Moolenbroek aan. Je kan de juf niet in het plat Wasschappels aanspreken. Dus dat willen wij onze kinderen dus ook meegeven."

Voor kinderen uit het dorp ligt het volgens de moeder anders. "Als je hier op de lagere school met je vriendjes en vriendinnetjes speelt die je al kent, dan is het anders. Het is toch niet nodig om per se Nederlands te praten in je eigen omgeving? Ik zou het heel zonde vinden dat dat straks is", aldus Moolenbroek.

