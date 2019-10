Meppelder voor vierde keer Europees kampioen taekwondo

Opnieuw gouden medaille Nina Meppelder op EK Taekwondo (foto: Nina Meppelder)

Meppelder won het goud in de categorie +75kg. Naast haar vier Europese titels wist ze ook al drie keer wereldkampioen te worden in het taekwondo. Eerder dit jaar pakte ze in het Duitse Inzell haar derde titel. In 2015 won ze al het WK in het Italiaanse Jesolo, in 2017 was ze in het Ierse Dublin het sterkst.

Volgende week doet Meppelder mee aan het wereldkampioenschap kickboksen.