Theo met pensioen: Winkel met Vlissingse zee-souvenirs overgedragen

Mosselpannen, zeesterren, zeeschelpen, ansichtkaarten, modelschepen: de winkel van Theo staat er vol mee. En hij is er trots op: "Mijn winkeltje is mijn trots. Dat komt omdat het Vlissingen uitstraalt. Ik ben hier op de Nieuwendijk geboren en ik wil aan iedereen door middel van mijn spulletjes laten zien hoe mooi Vlissingen is", aldus Hemelaar.

Theo Hemelaar bij zijn winkeltje. (foto: Omroep Zeeland)

Hemelaar heeft klanten over de hele wereld. "De meesten zijn natuurlijk toeristen die hier met een bootje in de haven liggen", vertelt hij. Maar ondanks dat zijn klanten soms ver weg wonen, kwamen ze wel afscheid nemen van Theo. "Sommigen barstten in tranen uit toen ik vertelde dat ik met pensioen ging."

Maar Theo gaat er zelf geen traantje om laten. "Ik heb zin in mijn pensioen", vertelt hij. "Nu ga ik echt genieten; niet alleen meer van mijn Vlissingse spulletjes in mijn winkel, maar nu ook echt van Vlissingen zelf. Op een bankje, op de boulevard."

De winkel is overgenomen door Gommert Koole. Ook hij is geboren en getogen in Vlissingen en staat tot nu toe op verschillende Zeeuwse markten met speelgoed.