Kloetinge kraakt LRC na rust en wint topper

Kloetinge juicht na een doelpunt (foto: Omroep Zeeland)

Kloetinge begon sterk aan het duel tegen LRC Leerdam. De ploeg van Marcel Lourens pakte meteen de controle op het eigen Wesselopark. Na een kwartier spelen hadden de Bevelanders al kansen gehad via Xander van der Poel, Klaas van Hecke en Marijn Wijkhuijs. Alleen een doelpunt ontbrak nog om de dominantie van Kloetinge te onderstrepen. LRC kon daar aanvankelijk weinig tegenover brengen, maar kreeg na een half uur spelen wel een grote mogelijkheid omdat Klaas van Hecke de bal bijna in eigen doel werkte. De lat bracht echter redding voor Kloetinge. Ook aan de andere kant van het veld was het bijna raak, maar ditmaal stond de paal in de weg. Kloetinge bleef aandringen en creëerde veel kansen. De Bevelanders waren alleen erg ongelukkig in de afwerking. Zo misten Van der Poel en Huib van Hecke net wat geluk om de openingstreffer te maken. Vlak voor rust kreeg Daan Esser misschien wel de grootste kans. Hij schudde de defensie van LRC af na goed werk van Ronaldo Meijer, maar LRC-keeper Mark van Ingen pareerde het gevaar en hield zodoende zijn doel schoon.

Kloetinge op jacht naar treffer

Ook na de pauze ging Kloetinge op zoek naar de voorsprong. En die kreeg het ook, want na een klein uur spelen was het raak voor de thuisploeg. Jeroen de Jonge was attent na een vrije trap van Wijkhuijs en kopte zijn ploeg naar 1-0. Diezelfde De Jonge kreeg een kwartier voor tijd de kans om het duel in het slot te gooien, maar zag zijn inzet van de lijn worden gehaald. In de absolute slotfase van de partij wist Kloetinge toch nog toe te slaan. Eerst moest LRC-speler Bauke Bakker het veld verlaten nadat hij de doorgebroken Valentijn van Keulen neerhaalde. Een paar minuten later scoorde diezelfde Van Keulen de 2-0 na een sterke actie van Luuk van Vossen. Daarmee was de buit binnen voor Kloetinge.

Door de zege van Kloetinge blijven de Bevelanders tweede in de competitie. Koploper Nieuw-Lekkerland won ook en houdt twee punten voorsprong.

Scoreverloop

1-0 Jeroen de Jonge (57)

2-0 Valentijn van Keulen (89)

Bijzonderheden: Rode kaart Bauke Bakker (LRC) na neerhalen doorgebroken speler (86)

Opstelling Kloetinge

Mitchell Braafhart, Klaas van Hecke, Jaap Esser, Jeroen de Jonge, Thijs van den Dries, Marijn Wijkhuijs, Roy Mulder, Daan Esser, Ronald Meijer (Luuk van Vossen/87), Huib van Hecke (Valentijn van Keulen/76), Xander van der Poel