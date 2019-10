Hoek geeft ruime voorsprong bijna uit handen, maar neemt drie punten mee uit Overijssel

Spelers van Hoek juichen na een treffer (foto: Orange Pictures)

Na wat aftasten in de beginfase was de eerste echte kans voor de thuisploeg. Excelsior'31, dat vorige week op bezoek bij GOES met 0-4 won, kreeg via Hielke Penterman een dot van een kans, maar de middenvelder kreeg de bal niet in het net. Na 25 minuten spelen kwam Hoek op voorsprong nadat Alexander Embrechts een voorzet van Fabian Wilson promoveerde tot doelpunt. Vlak na de goal was er opnieuw een kans voor de Zeeuws-Vlaamse ploeg. Rik Impens stuurde Erwin Franse de diepte in en die wist koel te blijven oog in oog met doelman Koetsier.

Vlak na de rust leek Roycel James de wedstrijd te beslissen. Hij peerde een vrije trap van randje zestien in de linkerkruising en zette zijn ploeg daarmee op een 0-3 voorsprong. Daarna liet de ploeg van trainer Gevaert de teugels enigszins vieren en dat resulteerde in twee tegentreffers. Eerst scoorde Penterman uit een voorzet en daarna beging Embrechts, in het zestienmetergebied, een overtreding waardoor de bal op de penaltystip ging. Invaller Boy Boeloerditi benutte het buitenkansje.

Rode kaart

Net na de aansluitingstreffer kwam de thuisploeg echter met tien man te staan nadat Michel Gerritsen Mulkes een tackle van achteren inzette op Impens. De Excelsior'31-speler kreeg een directe rode kaart. Invaller Robin Nelis kreeg nog een grote kans om de voorsprong van Hoek te vergroten, maar de spits zag zijn inzet, op een leeg doel, gekeerd worden door een verdediger. In de allerlaatste minuut kreeg de thuisploeg nog één grote kans, maar doelman De Jonghe haalde met een reflex een inzet van Jammaro Diks uit zijn goal. Mede door die redding kon Hoek drie punten bijschrijven.

Door de winst is Hoek nu gestegen naar de tweede plek in de Derde Divisie A. Het staat in punten gelijk met koploper Sparta Nijkerk, maar de Zeeuws-Vlamingen speelden wel twee wedstrijden meer.

Scoreverloop

0-1 Alexander Embrechts (25)

0-2 Erwin Franse (32)

0-3 Roycel James (50)

1-3 Hielke Penterman (63)

2-3 Boy Boeloerditi (68/pen)

Bijzonderheden: Rode kaart Michel Gerritsen Mulkes (Excelsior'31) na harde tackle (71)

Opstelling Hoek

Jordi de Jonghe, Fabian Wilson, Alexander Embrechts, Roycel James, Karim Bannani, Reguillo Vandepitte, Steven Smulder, Rik Impens, Erwin Franse (Francis Kabwe Manengela/78), Ruben de Jager (Robin Nelis/74), Jonathan Constansia (Vereecke/83)