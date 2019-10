Terneuzense Boys daalt naar voorlaatste plaats

Duur verlies voor Terneuzense Boys in belangrijk duel (foto: H. Brouns)

De thuisploeg kreeg al vroeg een tegentreffer te verwerken en herstelde daar eigenlijk geen moment van; Heerjansdam was van begin tot einde de sterkere ploeg in Terneuzen. Ramon van der Wal opende de score in de tweede minuut, hij dook goed op bij de tweede paal om een voorzet van de rechterkant tot doelpunt te promoveren. Heerjansdam bleef aanvallen en scoorde nog voor rust de 0-2 via Luc Delmee, die profiteerde van onzorgvuldigheid in de Zeeuws-Vlaamse defensie.

Trainer Van den Hemel voerde in de rust twee wissels door, hij bracht Duvekot en Oonk voor Hamelink en Faasse, en verving in de 53e minuut Zeegers nog door Cornelissen, waardoor de Terneuzense Boys-trainer vroeg door zijn wisselmogelijkheden was. Twee minuten later kon het bedachte plan echter alweer de prullenbak in; Delmee scoorde zijn tweede, wederom door slecht wegwerken in de verdediging. Invaller Wouter Duvekot bracht nog wat hoop voor de thuisploeg, hij ontsnapte aan de buitenspelval en passeerde de keeper in twee instanties, maar het slot van de wedstrijd bracht enkel nog rode kaarten. Eerst moest Thiemo Moes vervroegd het veld verlaten met zijn tweede gele kaart, vlak voor tijd was het aan Thijs Botterhuis van Heerjansdam. Ook hij kreeg een tweede gele kaart.

Concurrent Oranje Wit pakte de eerste punten van het seizoen, waardoor Terneuzense Boys nu naar de voorlaatste plaats in de stand wordt verwezen.

Scoreverloop:

0-1 Ramon van der Wal

0-2 Luc Delmee (37)

0-3 Luc Delmee (55)

1-3 Wouter Duvekot (78)

Bijzonderheden: Thiemo Moes (Terneuzense Boys) kreeg in de 82e minuut zijn tweede gele kaart.

Thijs Botterhuis (Heerjansdam) kreeg in de 89e minuut zijn tweede gele kaart.

Opstelling Terneuzense Boys:

Antonie Notte, Wouter Faasse (Sander Oonk/46), Sander Overbeeke, Thiemo Moes, Niek Hamelink (Wouter Duvekot/46), Bart Gort, Justin van Rossem, Dangelo Martien, Miroslav Peric, Bart van Fraeijenhove, Douwe Zeegers (Jesper Cornelissen/53)