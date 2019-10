Oemoemenoe wint ook tweede competitiewedstrijd

Oemoemenoe voorafgaand aan het duel met Amstelveense RC (foto: Omroep Zeeland)

Al na acht minuten kwam Amstelveen op voorsprong. Het werd 0-6 waarna Oemoemenoe via een benutte try van Joey Luitwieler terug wist te komen tot 5-6. Omdat hij de conversie miste verzuimde hij Oemoemenoe op voorsprong te zetten. Het werd onrustiger op het veld omdat de teams zich irriteerden aan de manier van fluiten van de scheidsrechter. Amstelveen breidde de voorsprong nog verder uit met een try en conversie, waardoor de stand op 5-13 kwam. Dat was ook de ruststand. Een tegenvaller voor Oemoemenoe was het uitvallen van de spelers Matthijs Albregtse en Peter de Lange met blessures.

Ommekeer

De tweede helft begon gelijk met een benutte penalty voor Amstelveen dat daarmee de stand op 5-16 bracht. Het was voor Oemoemenoe het sein om terug in de wedstrijd te komen. Na een sterke actie van Oumar Mbengue en een conversie van Joey Luitwieler was de aansluiting weer gevonden. Daarna gingen de zwart-witten erop en erover. Eerst via een penalty en daarna een try werd het 20-16. Bij de try raakte Joey Luitwieler wel geblesseerd. Maar de voorsprong kwam niet meer in gevaar, waardoor de eindstand op 20-16 werd bepaald.

Oemoemenoe speelt in de Trophy Poule omdat er in de reguliere poule twee van de drie wedstrijden verloren gingen. In de Trophy Poule speelt Oemoemenoe veertien wedstrijden. Vorige week begon de Middelburgse rugbyclub sterk met een 24-40 uitzege op Waterland.



De winnaar van de zogenaamde degradatiepoule krijgt de Trophy uitgereikt. De nummer laatst degradeert rechtstreeks naar de eerste klasse.