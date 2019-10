Uitslagen amateurvoetbal 19 oktober

Uitslagen amateurvoetbal (foto: Omroep Zeeland)

Derde Divisie

Hoek is nu mede-koploper in de Derde Divisie, maar heeft wel twee wedstrijden meer gespeeld dan Sparta Nijkerk dat ook 18 punten heeft.

1e klasse C

Kloetinge had een uur nodig om de ban te breken tegen LRC Leerdam. Jeroen de Jonge scoort na een goede vrije trap van Marijn Wijkhuijs. In de absolute slotfase beslist invaller Valentijn van Keulen het duel in het voordeel van Kloetinge. Bij Terneuzense Boys was er minder te genieten. Heerjansdam was te sterk. Voor rust waren er al twee tegentreffers te noteren voor de thuisploeg. Door de nederlaag staat de ploeg van Hubert van den Hemel nu voorlaatste.

2e klasse E

Yerseke bleek een zware kluif voor koploper Nieuwenhoorn. Door goals van Axel Koster en Rick Kramer was een stunt in de maak. De bezoekers keerden de wedstrijd om na de pauze. Daardoor blijft het verschil tussen Oostkapelle/Domburg en de Zuid-Hollandse formatie vier punten in het voordeel van laatstgenoemde. Voor de thuisploeg zijn Bas van der Wel, Wouter Verduijn en Maarten Hazelaar. Namens Arnemuiden was Joey van Belzen tweemaal trefzeker.

3e klasse A

Kapelle is alleen leider in de 3e klasse A dankzij een zege op Patrijzen. Concurrent Luctor Heinkenszand raakt in Zaamslag de 100% score kwijt. Noormannen lijdt een zware nederlaag tegen Dauwendaele, waar vijf verschillende spelers voor de Middelburgse goals zorgen.



GPC Vlissingen gaat voortvarend van start met twee treffers in de eerste tien minuten, maar kan de wedstrijd niet winnend afsluiten. Nieuwdorp scoort in de 88e minuut via Teun Rentmeester de 2-2, waardoor GPC een stunt wordt ontnomen.

3e klasse B

Tholense Boys komt niet verder een gelijkspel tegen Jonge Spartaan, maar blijft gelijk met concurrent Halsteren, dat de punten deelt met Duiveland. WHS verspeelt de kans om de koppositie te pakken.

4e klasse A

Zeelandia Middelburg is niet in actie gekomen vanmiddag en ziet dat SKNWK en Vlissingen gezamenlijk de koppositie hebben overgenomen. WIk'57 pakt de eerste overwinning van het seizoen. De ploeg uit Kerkwerve won thuis van streekgenoot Brouwershaven.

