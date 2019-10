Recordaantal bezoekers bij open dag Amels: 'Het is hier om te kwijlen'

Eén keer in de twee jaar houdt de scheepsbouwer een open dag. Niet alleen voor alle nieuwsgierige buurtbewoners, vertelt directeur Roos Damen die enthousiast gevulde tasjes uitdeelt aan bezoekers: "Onze collega's laten op een dag als vandaag hun werk zien aan vrienden en familie, onze leveranciers zijn er en we hopen ook dat we al deze bezoekers kunnen interesseren voor een baan in de scheepsbouw."

Indrukwekkend

Voor Wim en Milan Vos, vader en zoon uit Oostkapelle, was het de eerste keer dat ze bij Amels waren. Wim Vos: "Ik fiets hier regelmatig langs en dan zie je die enorme jachten liggen. Ik vind het heel indrukwekkend dat die hier in Vlissingen worden gemaakt."

Een stel uit Veldhoven hangt over de reling te kijken naar April, een gigantisch jacht dat binnen is gebracht voor onderhoud. "Dit is toch om te kwijlen", vertelt de vrouw. Voor haar echtgenoot hoeft het niet zo nodig: "Ik heb gehoord dat je er twaalf man personeel bij krijgt. Dat alleen al is toch niet te betalen."

Op jacht

Ruim 7500 mensen kwamen af op de open dag bij Damen, waar Amels onder valt. Een record. Volgens Victor Caminada van Amels heeft dat onder meer te maken met het programma Op jacht dat bij Omroep Zeeland te zien was. De serie geeft een kijkje in de keuken bij het internationale bedrijf.